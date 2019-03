Kleine vrachtwagen verliest laadbak net voor tunnel VHS

14 maart 2019

19u06 0 Lichtervelde Eens te meer heeft een bestuurder zich vastgereden aan de tunnel onder de spoorlijn in Lichtervelde, met bijzonder veel schade tot gevolg. Niemand raakte gewond.

Het ongeval gebeurde rond half zes donderdagmorgen. Een man die allicht niet vertrouwd is met de verkeerssituatie, wilde met een gehuurde kleine vrachtwagen vanuit de Statiestraat de tunnel onder de spoorlijn inrijden. Die heeft echter een beperkte hoogte en is alleen toegelaten voor voertuigen die lager zijn dan 2,30 meter. Een stalen constructie boven de rijweg geeft op korte afstand voor de tunnel de toegelaten hoogte aan. De nietsvermoedende chauffeur raakte met de cabine van zijn kleine vrachtwagen wel nog onder de constructie maar de laadbak bleek te hoog. Het ding werd zowat afgescheurd van de carrosserie. Het duurde een hele tijd voor de gestrande bestelwagen en wat restte van de laadbak getakeld waren. De politie voorzag in een omleiding.