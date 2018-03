Kinderopvang 't Paddestoeltje opnieuw open 26 maart 2018

Kinderopvang 't Paddestoeltje in Lichtervelde is sinds vandaag opnieuw open. De crèche was sinds vorige week maandag gesloten door Kind en Gezin nadat de politie een onderzoek startte naar kindermishandeling. Nu kan de opvang opnieuw open onder nieuwe uitbaters. Het was een ex-werkneemster van de opvang die naar de politie stapte om de gevallen van kindermishandeling aan te kaarten. De vrouw had beeldmateriaal van kindjes waarbij de zaakvoerster het eten soms naar binnen duwde. Ze zou kindjes ook buiten in de regen gezet hebben en zou ze zelfs gebeten hebben. De kinderopvang wordt nu tijdelijk uitgebaat door de groepsopvang 'Stann bvba - De Kikker' uit Zeebrugge. (AHK)