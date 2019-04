Kinderopvang KIDZ Henri uit de startblokken in voormalig klooster Sam Vanacker

01 april 2019

16u37 3 Lichtervelde In het voormalige klooster in de Statiestraat in Lichtervelde is de nieuwe kinderopvang KIDZ Henri van start gegaan. Er zijn voorlopig zes kindjes ingeschreven, al kan dat aantal nog groeien tot achttien.

De nieuwe opvang valt onder de vleugels van het Zorgbedrijf van Roeselare en bevindt zich op de benedenverdieping van het vroegere klooster. Daar werden vijf ruimtes opgefrist en aangepast voor opvang, terwijl de kindjes ook in de afgesloten tuin kunnen spelen. Bij volle capaciteit zullen drie onthaalouders achttien kinderen opvangen. “We hadden maandag drie kinderen in onze dagopvang en drie kinderen in het slaapklasje, we zijn dus rustig gestart”, zegt verantwoordelijke Martine Romel. “Op termijn willen we het slaapklasje inrichten in de school hiernaast.”

Het nieuwe kinderdagverblijf kreeg de naam KIDZ Henri. KIDZ is de verzamelnaam voor de opvangplaatsen van het Roeselaarse Zorgbedrijf, terwijl ‘Henri’ verwijst naar de Franse impressionist Henri Matisse. “Matisse hield fantasie hoog in het vaandel en joeg zijn dromen na vanuit zijn eigen talent. Dat willen we ook voor de kinderen.”

Het idee voor de nieuwe kinderopvang ontstond vorig jaar bij het gemeentebestuur van Lichtervelde nadat bleek dat de opvangcapaciteit in de gemeente stilaan z’n grenzen had bereikt. De gemeente ging toen rond de tafel zitten met het bestuur van scholengroep Sint-Rembert (de eigenaar van het gebouw), waarna het ging aankloppen bij het Roeselaarse Zorgbedrijf, die onder de noemer KIDZ al zeshonderd kinderen opvangt op verschillende locaties.

Wie nog op zoek is naar kinderopvang kan contact opnemen met Martine Romel op 051/80.53.91 of via martine.romel@zbroeselare.be.