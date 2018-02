Kinderen planten bomen op speelplaats, gewapend met dikke trui tegen vrieskou 07 februari 2018

02u31 0 Lichtervelde In basisschool De Valke in Lichtervelde stond Dikketruiendag helemaal in het teken van de vergroening van de speelplaats.

Onder het motto 'Ruil grijs voor fris groen' kwamen de kinderen er gisteren niet alleen met een dikke trui, maar ook met laarsjes en spades opdagen. Samen met ouders en juffen staken de kinderen maar liefst negen bomen, acht fruitbomen, een aantal struiken, wat bosgoed en een flink stuk haag in de grond. Geen eenvoudige opdracht aangezien die grond nagenoeg bevroren was. "Dankzij deze bomen straks van ons eigen fruit smullen", legt directrice Nele Dockx uit. "Gelukkig heeft een kraantje vorige vrijdag al de voorbereidende grondwerken gedaan, waardoor wij nu vooral de putten moeten dichtgooien. En met de hulp van heel wat ijzersterke jongens uit ons vijfde en zesde leerjaar komen we er wel."





De elfjarige Nathan Pollet stampt alvast stevig door op zijn spade. "De kou valt best mee als je maar wat in beweging blijft", meent hij. (SVR)