Kinderdagverblijf zoekt dringend nieuw onderkomen KINDEREN INGESCHREVEN VOOR 2019, MAAR GEEN ZEKERHEID OVER ONDERDAK SAM VANACKER

20 januari 2018

02u39 0 Lichtervelde Kinderdagverblijf 't Beverke zit in zak en as. Kort voor de feestdagen kregen de uitbaters te horen dat de huisbaas het pand verkoopt en dat ze tegen juli een nieuw onderkomen moeten zoeken. Het nieuws kwam aan als een mokerslag, ook bij de ouders. Er wordt nu massaal naar een oplossing gezocht.

Al achttien jaar runnen Tania Callewaert (47) en Iris Verhoegstrate (47) met hart en ziel de zelfstandige kinderopvang in de Marktstraat. 't Beverke vangt alles samen drieëntwintig kindjes tussen 0 en 3 jaar op en heeft een uitstekende reputatie bij jonge ouders. Maar aan dat verhaal dreigt nu een einde te komen. "Omdat het een relatief oud huis is zijn we eigenlijk al een jaar aan het uitkijken naar een nieuwe locatie. Sinds het nieuws van de verkoop zetten we alles op alles. We bezochten zelfs al een paar panden, maar niets is geschikt", zucht Tania.





"Aan de achterkant van de kinderopvang wordt een appartementencomplex opgetrokken en de huisbaas heeft beslist om het pand te verkopen aan de projectontwikkelaar na het einde van ons huurcontract. Als we niet tijdig iets anders vinden, zijn we in juli dakloos. Toen we kort na nieuwjaar de ouders op de hoogte brachten, waren ze zodanig geschrokken dat ze zelf ook aan het zoeken zijn naar een oplossing. Die steun doet ons enorm veel deugd, maar de klok tikt genadeloos verder. Er zijn zelfs al kindjes ingeschreven voor 2019. Zonder dak boven ons hoofd wordt dat moeilijk."





"Enorm verlies"

"Het verdwijnen van 't Beverke zou een enorm verlies zijn voor de gemeente. We gaan ons er dus ook niet zomaar bij neerleggen", zegt ouder Kaat Sabbe. "Op de privémarkt een pand vinden is niet gemakkelijk. Enerzijds staat niet iedereen te springen om twintig kinderen in hun huurhuis te laten en anderzijds zijn de voorschriften van Kind & Gezin er niet soepeler op geworden", weet Kaat.





Schepen van Kinderopvang Steven Bogaert (CD&V) kreeg al een aantal telefoontjes van bezorgde ouders.





"Ook wij helpen mee met zoeken in de mate van het mogelijke. De huisbaas heeft trouwens aan de uitbaters de kans gegeven om het gebouw zelf te kopen, maar de renovatiekosten van het oude pand bleken te hoog. Bovendien is de achtertuin inmiddels al ingenomen door de werken. Wat de opvangcapaciteit betreft, zitten we inderdaad krap. Zo hebben we de beschikbare plaatsen bij andere opvanginitiatieven in kaart gebracht, maar alles samen gaat dat slechts om een viertal vrije plaatsen. Niet genoeg dus."





Voorschriften

"Volgens de voorschriften moet elk kind een speel-en slaapruimte van vijf vierkante meter hebben", gaat Tania verder. "Aangezien we een capaciteit van achttien kinderen hebben, zoeken we een huurpand met minimum 90 vierkante meter ruimte, weliswaar nog los van een keuken en een badkamer. Hoe sneller hoe liever, want als je alle papierwerk en eventuele renovatiekosten er bij telt, is juli bitter kort dag." Wie denkt 't Beverke aan een nieuw onderkomen te kunnen helpen kan contact opnemen met Tania Callewaert op 0498/11.40.95. Anderzijds zijn suggesties ook welkom op de Facebookpagina van de ouders op 't beverke zoekt onderdak'.