KFCL organiseert kerstconcert met Christoff en Lindsay Sam Vanacker

12 december 2018

10u45 0 Lichtervelde Voetbalploeg KFC Lichtervelde organiseert op zondag 30 december een kerstconcert met Christoff en Lindsay in de Sint-Jacobus-de-Meerdere-kerk.

De Kersttournee van Christoff en Lindsay is stilaan een traditie aan het worden. Voor de zevende keer reeds trekken ze Vlaanderen rond, samen met kinderkoor Scaletta. Dit jaar staan 19 concerten gepland, telkens in een kerk.

Ze sluiten hun tournee af in de kerk van Lichtervelde. KFCL staat in voor de organisatie. “Als volksploeg weten we wat gezelligheid en feesten is, maar een optreden in de kerk is toch nieuw voor ons”, zegt voorzitter Johan Vandenbussche. “De professionaliteit van Christoff en Lindsay staat echter borg voor een fantastische avond.”

Het optreden start om 19u. Het programma duurt 90 minuten en er is geen pauze, maar achteraf kan nog bij een glaasje nagepraat worden in de kerk. Kaarten zijn te koop aan 32 euro (categorie 1), 37 euro (categorie 2), 47 euro (categorie 3) of 67 euro (VIP), al zijn de vipkaarten al uitverkocht.

Tickets bestellen kan bij SIMA Tours op 051 72 22 22 of via de website www.teleticketservice.com.