KFC Lichtervelde sluit eerste seizoen in tweede provinciale af met feestje in zuiderse stijl Sam Vanacker

10 april 2019

11u12 0 Lichtervelde KFC Lichtervelde heeft er een memorabel voetbalseizoen op zitten. Op zondag 14 april wordt de laatste wedstrijd op het eigen terrein gespeeld. De club en de supportersclub breien er meteen een zuiders feestje aan.

Dit jaar trad KFC Lichtervelde na 35 jaar terug aan in de tweede provinciale reeks. Die overgang werd goed verteerd. Lichtervelde kwam niet in de problemen, speelde een aantal voortreffelijke wedstrijden en staat op een verdienstelijke achtste plaats. Zondag wordt de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld tegen SV Jabbeke. Dan wil de ploeg het voetbalseizoen in schoonheid afronden voor eigen publiek.

Nieuwe sjaals en mutsen

“Lichtervelde staat niet alleen op het veld zijn mannetje. Naast het veld maakt de supportersclub het mooie weer. Sinds deze week zijn nieuwe supportersmutsen en sjaals te koop”, zegt voorzitter Johan Vandenbussche. “De laatste wedstrijd vormt een goede reden om te feesten. Het wordt een heus ‘Fin de Saison’-feest in een zuiders sfeertje, met cocktails, tapas, aangepaste inkleding en sfeermuziek. Voor de club zelf betekent de laatste wedstrijd het afscheid van spelers die vertrekken naar een andere club of die stoppen.”

Het feest begint al bij de opwarming voor de wedstrijd. De eigenlijke match start om 15 uur. Voor wie niets van Parijs-Roubaix wil missen is er een groot scherm voorzien. Het hele gebeuren gaat door in en rond de nieuwe kantine bij de terreinen van KFC Lichtervelde in de Zandstraat 15.