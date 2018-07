KFC Lichtervelde gehuldigd voor promotie naar tweede provinciale 19 juli 2018

02u26 0

KFC Lichtervelde zet volgend seizoen een flinke stap vooruit. Voor het eerst in 36 jaar treedt de voetbalploeg straks opnieuw aan in tweede provinciale. Zonder meer een historisch moment in de geschiedenis van de club. Dat vond ook het gemeentebestuur en de voltallige ploeg werd onlangs uitgenodigd voor een feestelijke receptie op het gemeentehuis.











(SVR)