Kettingbotsing op brug 24 november 2018

02u24 0 Lichtervelde Op de brug over de spoorweg, op de grens tussen Torhout en Lichtervelde, raakten gisterenavond rond 18 uur maar liefst zeven voertuigen bij een kettingbotsing betrokken.

Op de Brugsebaan van Torhout naar Lichtervelde was het tijdens de avondspits gewoontegetrouw aanschuiven in de richting van de rotonde aan De Singel. In de afzink van de brug botsten plots drie voertuigen tegen elkaar. Amper honderd meter verder waren nog eens vier voertuigen bij een kop-staartbotsing betrokken. Dat zorgde voor flink wat brokken en verkeershinder. Er vielen enkele lichtgewonden. De meeste voertuigen moesten getakeld worden. (LSI)