Judoclub neemt nieuwe dojo in gebruik: “En dan te denken dat we vijftig jaar geleden trainden op zakken glaswol” Sam Vanacker

06 maart 2019

14u35 0 Lichtervelde De grootschalige vernieuwingswerken op de sportsite van Lichtervelde zijn de laatste rechte lijn in gegaan. Na eerder de tennisvelden en de petanquebanen is nu ook de nieuwe dojo van de Lichterveldse judoclub afgewerkt. We gingen dinsdagavond een kijkje nemen tijdens de eerste training in het nieuwe gebouw.

Met de ingebruikname van de dojo is een nieuw luik afgewerkt van het ‘masterplan Sport’, dat behalve de bouw van een multifunctioneel gebouw met twee aparte vleugels voor de judo- en voetbalclubs ook nog vier tennispleinen, een nieuw voetbalveld en een duiveltjesterrein omvat. Het gaat om een investering van twee miljoen euro. “De officiële opening van de site is gepland halfweg juni”, weet sportschepen Els Kindt (CD&V). “De ingebruikname van het nieuwe cafetaria van het voetbal, dat aan de andere kant van het multifunctionele gebouw zit, is gepland voor half april. Dan zullen ook de omgevingswerken al wat verder staan.”

Veel inspraak

“De samenwerking met de gemeente was fantastisch. In 2014 al zijn we rond de tafel gaan zitten met de architect en mochten we zelf de indeling van het gebouw bepalen. Zo hebben we bewust gekozen voor een cafetaria met grote ramen en zicht op de matten. Verder hebben we ook de kleedkamer van de mannen iets groter gemaakt en die van de dames wat kleiner. Ook de keuze van verende vloer mochten we bepalen. De oefenruimte is bovendien een pak groter dan op de vorige locatie. De ruimte is zeven meter langer en drie meter breder. Verder zijn er rondom ook matten tegen de wanden aangebracht”, vertelt hoofdtrainer Francky Dereere, die vol lof is over de nieuwe uitvalsbasis van de club. De club telt 130 leden, waaronder 23 zwarte gordels. “Ik verwacht dat de nieuwe dojo onze club een stevige boost zal geven”, gaat Francky verder. “Alleen al qua zichtbaarheid is het verschil enorm. Vroeger zaten we in een hoekje, nu zitten we in het midden van het sportcentrum in een nieuw gebouw.”

Vijftig jaar geleden oefenden we op zakken glaswol met een zeil erover. Een toog hadden we niet. Twee schragen met een plank op en daar deden we het mee Roland Lattré, stichtend lid van de Lichterveldse judoclub

Glaswol

Ook Roland Lattré (76), die in 1966 mee aan de wieg stond van de club en nu nog elke dinsdagavond achter de bar staat, is een tevreden man. “In de beginjaren was het vaak zoeken naar een geschikte plek. Vijftig jaar geleden hadden we zelfs geen matten, maar we trokken ons plan. We oefenden op zakken met glaswol met daarover een zeil. Een toog hadden we niet. Twee schragen met een plank op en daar deden we het mee.”

“Vijf keer zijn we verhuisd, tot we in 1973 het voormalige zwembad van Lichtervelde toegewezen kregen, maar dat lokaal heeft ondertussen zijn beste tijd gehad. De tegels kwamen los, de verwarming werkte niet altijd even goed en we hadden problemen met het sanitair.” Roland stond dinsdagavond voor het eerst achter de toog in het nieuwe cafetaria van de club. “Mooier dan dit wordt het niet, zeker als je nagaat welke weg we hebben afgelegd. Dit is zonder meer een hoogdag voor onze club. Een tijdje geleden dacht ik erover na om te stoppen als barman, maar de club kan op mij blijven rekenen. Zolang de gezondheid het toelaat, sta ik hier elke dinsdagavond paraat.”

De club werkt met drie jeugdgroepen, een volwassenengroep en een volwassenen-recreantengroep. De trainingen voor de jeugd vinden op woensdag en zaterdag plaats, de volwassenen trainen op dinsdag en op vrijdag. Meer info bij hoofdtrainer Francky Dereere op 0475/95.04.40 of op www.judoli.be.