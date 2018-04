Jeugdraad zoekt naam voor nieuwe JOC 10 april 2018

De Jeugdraad van Lichtervelde is op zoek naar een naam voor het nieuwe JOC. Die zoektocht werd gisteren op gang getrapt met een filmpje dat verspreid werd via sociale media. "De bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum zit perfect op schema", klinkt het bij schepen voor Jeugd Steven Bogaert (CD&V). "Aan de jeugd om te bepalen hoe we het straks gaan noemen." Suggesties kunnen gedaan worden via de Facebookpagina van de Lichterveldse jeugdraad. (SVR)