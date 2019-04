Jeugd-en sportdiensten trekken straks alle registers open voor Buitenspeeldag Sam Vanacker

09 april 2019

15u45 0 Lichtervelde Aan het weer te zien zou je het voorlopig niet zeggen, maar de jaarlijkse Buitenspeeldag komt er met rasse schreden aan. Op woensdagnamiddag 24 april gaan de Vlaamse jeugdzenders op zwart en wordt de jeugd aangemoedigd om buiten te gaan spelen. In Lichtervelde zal het aan activiteit niet ontbreken.

De jeugd- en sportdienst slaan de handen in elkaar en toveren de jeugdsite in de Leysafortstraat tussen 13 en 17 uur om tot een groot speel- en sportpark. Kinderen kunnen er een partijtje kubben of minivoetballen, er is kleuterturnen stoepkrijttekenen en nog heel wat meer. Verder is er een verteltent en kunnen kinderen zich laten grimeren. De kleinere kinderen kunnen zich helemaal laten gaan op een obstakelspringkasteel en voor de oudere kinderen komt er een bungeerun. Vanaf 16 uur start er een kinderdisco.

Alles is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Ouders zijn welkom om te genieten van een drankje op het buitenspeelterras van de jongenschiro.