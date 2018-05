Inschrijven voor rommelmarkt Essestraat 29 mei 2018

02u27 0

De bewoners van de Essestraat in Lichtervelde slaan nu zondag voor het vijfde jaar op rij de handen in elkaar met basisschool De Valke voor een rommelmarkt. De gewone rommelmarkt vindt plaats tussen 7 en 17 uur in de Essestraat en de Ernest Claeslaan. In De Valke is er een kinderrommelmarkt van 9 tot 13 uur. Nieuw is dat ook (groot)ouders van de kinderen een plaatsje kunnen reserveren op school. Er zijn 150 standplaatsen. Inschrijven kan tot 31 mei op 0479/63.00.12 (gewone rommelmarkt) of 051/72 24 57 (kinderrommelmarkt). (SVR)