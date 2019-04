Infomarkten over nieuwe hoogspanningsverbinding in Lichtervelde, Ardooie en Izegem Sam Vanacker

11 april 2019

11u11 2 Lichtervelde Hoogspanningsbeheerder Elia pompt 500 miljoen euro in Ventilus, een nieuwe hoogspanningsverbinding die de elektriciteit opgewekt door toekomstige windparken op zee naar het binnenland moet transporteren. Die nieuwe verbinding zou tussen Zeebrugge en Avelgem liggen en daarbij over onder meer Lichtervelde, Ardooie en Izegem lopen. In elk van de gemeentes wordt een infomarkt georganiseerd.

Vandaag wordt de stroom opgewekt door de windparken op zee via een bestaande hoogspanningsverbinding vervoerd, maar die zit overvol. Met het oog op de nieuwe windturbines die er de komende jaren op zee bijkomen, is nood aan een nieuw netwerk. Een voorkeurstracé van 82 kilometer van Zeebrugge naar Izegem en Avelgem werd opgesteld door Elia in samenspraak met onder meer landbouwers en natuurverenigingen. Voor een groot deel worden bestaande hoogspanningstrajecten hergebruikt en gemoderniseerd, al wordt in het voorkeurtrace ook een flink stuk nieuwe verbinding voorzien tussen Zedelgem en Ardooie, parallel met de E403. De bedoeling is om tegen 2022 een vergunning af te leveren. Na drie jaar bouwen zou Ventilus dan in 2025 af zijn.

Voorlopig traject

Definitief is het voorkeurstraject nog niet. Er zijn acht varianten voor het voorkeursscenario opgesteld.De hoogspanningsbeheerder trekt het hele jaar uit om betrokkenen te informeren via infomarkten. In onze regio zijn er infomarkten gepland in Ardooie, Lichtervelde en Izegem. Op dinsdag 28 mei is er een infomarkt in ‘t Hofland in Ardooie, op dinsdag 4 juni is OC De Schouw in Lichtervelde aan de beurt en op dinsdag 11 juni komt Elia tekst en uitleg geven in zaal ISO in Izegem. De infomarkten zijn telkens doorlopend te bezoeken tussen 16 en 20 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig.