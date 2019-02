Huwelijksbootje Marcel en Lisette vaart 60 jaar Sam Vanacker

24 februari 2019

18u36 0

Marcel Delrue (84) en Lisette Demeyere (84) vierden hun diamanten huwelijksjubileum. Ze stapten in het huwelijksbootje op 23 januari 1959 in Lichtervelde. Marcel werkte tot zijn pensioen als metaalarbeider, terwijl Lisette als naaister werkte in Torhout. Na de geboorte van hun zonen Geert en Jan werd Lisette huisvrouw. Sinds zijn pensioen is Marcel een groot vinkenliefhebber. Het koppel heeft één kleinkind.