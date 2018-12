Huwelijksbootje Joanna en Hendrik vaart al 65 jaar Sam Vanacker

06 december 2018

16u54 0

Hendrik Denoo en Joanna Hoste hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd. Allebei zijn ze geboren in Gits, maar ze leerden elkaar pas kennen nadat ze verhuisd waren naar Lichtervelde. Ze gaven elkaar het jawoord op 10 oktober 1953. Hendrik werkte bij Claeys in Lichtervelde, Joanna was huisvrouw. Ze kregen twee kinderen: Bernice en Paul. Ondertussen zijn er ook vijf kleinkinderen en al negen achterkleinkinderen.