Huwelijksbootje Daniël en Rita vaart 60 jaar Sam Vanacker

05 april 2019

Daniël Delameilleure (84) en Rita Leflere (83) werden vrijdag in de bloemetjes gezet in dienstencentrum De Ploeg naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag. Het koppel gaf elkaar het jawoord op 30 maart 1959. Daniël werkte in het begin van zijn carrière als bakker, waarna hij aan de slag ging bij metaalbedrijf Radius in de Koolskampstraat. Rita werkte een tijdje als verzorgende, waarna ze zich ontfermde over kinderen Hans, Ivan en Els. Die kinderen zorgden voor zes kleinkinderen en inmiddels hebben de jubilarissen ook al zes achterkleinkinderen.