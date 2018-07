Hitteplan van kracht 27 juli 2018

In Lichtervelde is men overgegaan tot activering van de waarschuwingsfase van het gemeentelijk hitte- en ozonpiekplan. Het plan adviseert regelmatig drinken (nog voor u dorst hebt), het vermijden van alcohol, binnen blijven en lichamelijke inspanningen vermijden. Verder wordt opgeroepen om vooral bij oudere, zieke of alleenstaande buren of familieleden een oogje in het zeil te houden: "Noteer de belangrijkste informatie over de persoon zodat er in geval van nood geen tijd verloren gaat. Zorg dat er een telefoon in de buurt is en dat u of een vertrouwenspersoon een dubbel van de huissleutels hebt." Meer info: 051/70.84.70 of HOP @brandweerlichtervelde.be. (SVR)