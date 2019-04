Het moeten niet altijd motorfietsen zijn: rusthuis en dienstencentrum houden ‘rollatortreffen’ Sam Vanacker

12 april 2019

16u12 14 Lichtervelde Woon-en zorgcentrum ‘t Hof en dienstencentrum De Ploeg lanceren samen een opmerkelijk initiatief naar aanleiding van de Week van de Valpreventie. Op woensdag 24 april wordt er een ‘rollatortreffen’ gehouden. Bedoeling is om tussen 14 en 16 uur een zo lang mogelijke rij te maken met de looprekjes.

“Nog te veel senioren staan soms wat weigerachtig tegenover het gebruik van een rollator en blijven het gebruik ervan uitstellen, met alle gevolgen van dien”, zegt ergotherapeute Veerle Cools. “Om het taboe wat te doorbreken hebben we beslist om tijdens de week van de valpreventie een evenement te organiseren. We willen iedereen tonen dat ze best trots mogen zijn op hun rollator. Omdat we er iets ludieks aan wilden koppelen, gaan we proberen een zo lang mogelijke rij te vormen van rollators. Hoe lang die rij wordt, valt af te wachten, maar pakweg honderd zou al fantastisch zijn.”

Rollators testen

De rij van rollators wordt gevormd rond 14.30 uur. Daarna kunnen bezoekers ter plaatse ook een rollatorparcours afleggen waarbij een specialist nagaat of de aanwezige rollators optimaal ergonomisch afgesteld zijn. Verder kunnen er verschillende types van rollators getest worden en is er een infostand voor iedereen die overweegt een rollator in huis te halen. Voor bewoners en bezoekers zijn er pannenkoeken en ijsjes. Iedereen is welkom.