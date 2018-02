Hans Roelens brengt 5.000 euro op voor Plan International 07 februari 2018

De stand-upshow van moppentapper Hans Roelens in cinema De Keizer op 19 en 21 december in Cinema De Keizer heeft maar liefst 5.000 euro opgebracht voor Plan International. Hans Roelens, zelf ook Plan Ouder, overhandigde onlangs een mooie cheque aan een vertegenwoordiger van de organisatie. "Of er een tweede editie komt? Eigenlijk was het de bedoeling dat het éénmalig was, maar ik heb zodanig veel positieve reacties gekregen dat ik nadenk over een vervolg. Al zal dat pas binnen een jaar of twee zijn. Enerzijds omdat het heel wat organisatie vergt, anderzijds omdat ik mijn moppenrepertoire wat ga moeten uitbreiden. Mijn beste kruit is allemaal verschoten", lacht Hans.





(SVR)