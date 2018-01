Handelaars klaar voor derde editie van 'Lichtervelde Lieft' 02u56 0 Foto Sam Vanacker

Van 14 januari tot 14 februari loopt er voor het derde jaar op rij een Valentijnsactie in de gemeente Lichtervelde. Alles samen doen dit keer 59 horeca-en handelszaken mee. Bij de deelnemende horecazaken kunnen klanten rekenen op een extra verwennerij, terwijl er in de winkels opnieuw een spaaractie loopt. De leerlingen van het SASK zorgen terug voor de versiering van de etalages, en in de Lichterveldse basisscholen loopt er een Valentijnstekenwedstrijd.





(SVR)