Groene Pluim voor paddenoverzetters van Kijk Puit 03 maart 2018

Naar jaarlijkse traditie reikte de Milieuraad op de nieuwjaarsbijeenkomst de Groene Pluim uit, een award voor een persoon of organisatie die zich in het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de natuur. Dit keer ging de Pluim naar de vrijwilligers van de paddenoverzetactie Kijk Puit. Sinds 2011 zetten zij zich in om elk jaar in de buurt van de Spoorwegstraat padden en andere amfibieën veilig over te zetten tijdens de paddentrek. Vorig jaar werden er zo 493 padden, salamanders en kikkers veilig naar de andere kant van de straat gebracht.





(SVR)