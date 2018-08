Grafzerkje Nyah (4) weer beschadigd 23 augustus 2018

Voor de tweede keer in amper zes maanden tijd is op de begraafplaats van Lichtervelde het grafzerkje van Nyah D'heedene beschadigd. Vandalen of dieven gingen er met een gedenksteentje van de grootouders vandoor. "Het steentje was nochtans stevig vastgemaakt", klinkt het bij papa Tim (29). Ondertussen is het steentje wel terecht. Het lag in de tuin van een buur in het steegje van het kerkhof. Een gestolen sneeuwbol is nooit teruggevonden. "Het gaat om het principe", klinkt het bij Tim. "Het verdriet na het plotse verlies van Nyah - ze stierf na een epilepsie-aanval - is al groot genoeg. Van spullen op een graf of een zerkje moet je afblijven, gewoon uit respect." Tim diende een klacht in bij de politie maar hoopt vooral dat het niet meer gebeurt. Ondertussen lijmden Tim en zijn ouders het gedenksteentje nog steviger vast. "En op nieuwe spulletjes of steentjes schrijven we voortaan een persoonlijke boodschap", besluit Tim.