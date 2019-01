Gewezen OCMW-voorzitter Roos Vanwalleghem verdwijnt uit gemeenteraad Sam Vanacker

03 januari 2019

10u36 0 Lichtervelde De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad van Lichtervelde woensdagavond verliep nagenoeg vlekkeloos. Voormalig OCMW-voorzitter Roos Vanwalleghem (CD&V), die niet genoeg stemmen haalde voor een schepenmandaat, was niet aanwezig. Haar zitje in de gemeenteraad gaat naar partijgenote Delphy Denoo.

Opvallend veel volk in de gemeenteraadszaal woensdagavond. Heel wat vrienden en familie van de nieuwe gemeenteraadsleden kwamen opdagen voor de eedaflegging van de negentien gemeenteraadsleden van Lichtervelde. De schepenmandaten gaan zoals bekend naar Steven Bogaert, Els Kindt, Jos Goethals en Ann Gunst (allen CD&V).

Die laatste legde voor het eerst de eed af als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, waarmee ze een toegevoegde schepen wordt. Daarmee vervangt ze in principe gewezen OCMW-voorzitter Roos Vanwalleghem, die uitblonk door haar afwezigheid. Vanwalleghem verdwijnt zelfs helemaal van het Lichterveldse politieke toneel.

Vanwalleghem was niet bereikbaar voor commentaar, maar ze lijkt haar conclusies te hebben getrokken na 14 oktober. “Roos Vanwalleghem heeft in een brief laten weten dat ze afstand doet van haar mandaat als gemeenteraadslid”, aldus burgemeester Ria Pattyn (CD&V). De eerste en tweede opvolgers Jan De Decker en Ronny Priem doen eveneens afstand van hun mandaat, waardoor het zitje van Roos naar Delphy Denoo gaat.

Verder zetelen voor CD&V Hans Delameilleure, Steven Kindt, Delphy Denoo, Jonas Vandepoele, Guido Vanwalleghem, Veroniek Vanrobays-Van Houcke en Bart Verhaeghe. Oppositiepartij SOMM verdubbelt de vertegenwoordiging in de raad en heeft voortaan vier zetels, bestaande uit Johan Vandenbussche, Thijs Deklerck, Kim Depoortere en Marc Dereere. Bij N-VA houden Brand Perneel en Sofie Steurbaut de eer recht. Ria Ghesquière ten slotte zetelt voor Open Vld.