Gentenaar bekent brandstichting bij Astiac Cars 25 april 2018

Een man van 30 uit Gent zit in de cel omdat hij vorige week 's nachts op het terrein van Astiac Cars in Lichtervelde een auto in brand stak. Camerabeelden leidden naar zijn identificatie. Een tweede verdachte is vrijgelaten. Bij de brand gingen twee voertuigen volledig verloren, twee andere liepen schade op, goed voor een verlies van zowat 40.000 euro. Tijdens het onderzoek door de lokale recherche van de politiezone Regio Tielt bleek dat op beelden van de bewakingscamera's aan de Batjeshoek, dichtbij de plaats van de brand, een verdachte wagen te zien was op het moment van de feiten. De zaakvoerder van Astiac Cars is in een dispuut gewikkeld met de bestuurder van zo'n wagen. De verdachte werd opgepakt en gaf toe dat hij de brand had aangestoken. (VHS)