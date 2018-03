Gemeente verhuurt voortaan mobiele fietsenstallingen 28 maart 2018

Verenigingen in Lichtervelde kunnen sinds kort iets nieuws reserveren via de gemeentelijke uitleendienst. Het gaat om twaalf mobiele fietsnadars waarin alles samen 72 fietsen netjes kunnen worden gestald. De fietsnadars worden gratis ontleend aan Lichterveldse verenigingen en kunnen gereserveerd worden via reservaties.lichtervelde.be. (SVR)