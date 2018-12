Gemeente lanceert nieuwe winkelactie met herbruikbare boodschappentas Sam Vanacker

05 december 2018

09u32 0

Komende vrijdag 7 december zullen de Lichterveldenaars een herbruikbare winkeltas in hun brievenbus vinden. Daarmee wordt de aftrap gegeven van ‘Doe gouden zak(k)en in Lichtervelde’, een nieuwe winkelactie van de gemeente.

“Deze winkeltas kunnen ze gebruiken in plaats van plastic zakjes om boodschappen te doen”, legt uittredend schepen voor Lokale Economie Roos Vanwalleghem (CD&V) uit. “Zo hopen de lokale economie te ondersteunen en tegelijk dragen we bij tot een duurzame en nettere gemeente.”

Er is ook een tombola verbonden aan de actie, want in de tas kan men een unieke cijfercode terugvinden waarmee er mooie prijzen te winnen vallen. Om de twee maanden worden de winnende nummers bekendgemaakt in het gemeentelijk infoblad.