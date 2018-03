Gemeente lanceert geoloket stedenbouw 23 maart 2018

Lichtervelde beschikt voortaan over een online geoloket. Het gaat om een interactieve kaart van de gemeente waarmee per perceel alle van toepassing zijnde stedenbouwkundige informatie opgevraagd kan worden. Op deze manier stelt het gemeentebestuur haar GIS (Geografisch Informatie Systeem) ter beschikking van de burgers. Via het geoloket kan verder ook gezocht worden op adres of kunnen er kaarten afgedrukt worden. Het is te vinden op www.lichtervelde.be/geoloket-stedenbouw. (SVR)