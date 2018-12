Geld en juwelen gestolen tijdens afwezigheid van bewoners

VHS

14 december 2018

Bij drie inbraken in woningen op korte afstand van elkaar in Lichtervelde werden donderdagavond tussen 19 en 20.30 uur geld en juwelen gestolen. Dat gebeurde in de Margarethalaan en de Molenlaan, beiden bereikbaar via de Koolskampstraat. De modus operandi bij alle feiten is dezelfde: een raam of het glas van een deur wordt ingeslagen om binnen te geraken, vervolgens wordt de woning doorzocht. De feiten deden zich voor tijdens een korte afwezigheid van de bewoners.