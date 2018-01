Geen confetti, wel bellenblazen tijdens carnavalsstoet 25 januari 2018

02u38 0 Lichtervelde De discussie rond het al of niet toelaten van confetti tijdens de kindercarnavalsstoet in Lichtervelde op 9 februari lijkt beslecht. Het wordt een stoet met toeters en bellen, maar zonder confetti.

Na een ietwat ongelukkige communicatie waarbij basisschool 't Vlot liet uitschijnen dat er gasboetes stonden op het gooien van confetti, heeft burgemeester Ria Pattyn (CD&V) op de gemeenteraad van maandag de zaken verduidelijkt.





"Op vraag van de politie worden de twee stoeten van de twee scholen dit jaar samen gevoegd. 't Vlot heeft een traditie van confetti, 't Beverbos heeft dat niet. Dat is alles." De burgemeester zei daarop dat gasboetes niet aan de orde zijn en liet de keuze rond het al of niet gebruiken van confetti uitdrukkellijk over aan de school.Gisteren kregen de kinderen van 't Vlot een nieuwe brief mee naar huis waarin staat dat de directie bij het eerdere standpunt blijft. Er wordt dus geen confetti toegelaten op de stoet.





"In de namiddag wordt het een bellen- en toetersfeest", reageert directeur Stijn Margodt van 't Vlot.





"Alleen 's voormiddags mag met confetti gegooid worden door de kleuters in de zaal en alleen de kleuters mogen dus confetti meenemen van thuis. Als je met twee scholen samen een stoet organiseert en één van die scholen heeft geen traditie van confetti gooien, dan moet je tot een compromis komen. Per slot van rekening kan je niet de ene kinderen wel met confetti laten gooien en de andere niet. De bellenblazers zijn in die zin een mooie oplossing." (SVR)