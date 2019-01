Gebotst, met een glas teveel op VHS

23 januari 2019

Een 31-jarige man uit Lichtervelde is woensdagmorgen rond kwart na één met zijn wagen tegen de geparkeerde auto van iemand uit Zedelgem gereden. Dat gebeurde langs de Koolskampstraat in Lichtervelde. De aanrijder legde een positieve ademtest af. Hij was licht geïntoxiceerd en moest z’n rijbewijs inleveren voor een periode van zes uur. Bij het ongeval raakte niemand gewond.