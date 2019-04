FOTOREEKS - 650 oldtimerfanaten houden rouwstoet als krachtig signaal: “Wij willen één regeling voor alle lage-emissiezones” Charlotte Degezelle

14 april 2019

15u17 5 Lichtervelde De parking van brasserie De Voerman langs de Koolskampstraat was zondagochtend veel te klein voor de West-Vlaamse editie van Red de Oldtimer. 650 oldtimerfanaten kwamen er met hun nostalgische bolides, die één voor één voorzien waren van een zwart rouwlintje, bijeen om via een ‘oldtimerrouwstoet’ richting Brugge een krachtig maar sereen signaal te geven tegen de opkomst van de lage-emissiezones die hun hobby bedreigen. De oldtimereigenaars willen één algemene regeling in alle steden.

In heel Vlaanderen trokken een kleine 2.000 oldtimerliefhebbers dit weekend de straat op onder de noemer ‘Red de Oldtimer’. Grootste opkomst was er in Lichtervelde waar 650 oldtimereigenaars verzamelen bliezen op de parking van brasserie De Voerman om vervolgens naar het B-Park in Brugge te rijden. Die parking bleek al snel te klein, waardoor rond 9.15 uur beslist werd om al te vertrekken richting Brugge, drie kwartier eerder dan gepland.

Eén van de initiatiefnemers is Lichterveldenaar Jurgen Tanghe. “Deze enorme opkomst hadden we niet verwacht. We hoopten op zo’n 250 deelnemers. Dit toont duidelijk dat onze bezorgdheden over de lage-emissiezones bij heel wat mensen leven. Auto’s die ouder zijn dan 40 jaar mogen de Antwerpse lage-emissiezone alleen binnen als ze een dagpas aankopen (35 euro en maximaal acht keer per jaar red.). In Brussel mogen auto’s ouder dan 30 jaar daarentegen gratis de lage-emissiezone in. Wij willen graag één algemene regeling voor alle lage-emissiezones volgens het Brusselse principe. Op die manier redden wij niet alleen onze hobby maar houden we ook heel wat rijdend cultureel erfgoed in eigen land.”

Chevrolets, BMW ’s, Triumph’s, oude legervoertuigen, Mazda’s, Fiat’s en zelfs enkele oldtimer vrachtwagens en motoren bevolkten zondagochtend de parking van De Voerman vooraleer ze in een serene stoet richting B-Park in Brugge reden. “Ik ben aanwezig vanuit de frustratie over wat er op vandaag allemaal gaande is, tegen de van de pot gerukte regels die worden uitgevaardigd”, vertelt Loppemnaar Frederik Van Acker die op pad was met zijn DeLorean DMC-12, de iconische wagen met de unieke vleugeldeuren uit de Back to the Future-films. “Ik werk zelf in de petrochemie en weet dus wel het één en ander over vervuiling. Oldtimers, en de mensen die erdoor gepassioneerd zijn, met de vinger wijzen klopt gewoon niet. Wij zorgen daarentegen dat dit rijdend cultureel erfgoed in ons land aanwezig blijft. Er rijden nog amper een 20-tal wagens zoals die van mij in België. Hoe jammer zou het niet zijn moesten die verdwijnen?”

Ken Van Accolyen uit Knokke-Heist haalde zijn Ford Mustang uit 1970 van stal voor Red de Oldtimer. “Het is gewoon een geldkwestie. Kijk maar naar Antwerpen en hun lage emissiezone. Als je betaalt, ben je plots geen vervuiler meer. Dat kan toch niet? Bovendien rijden de meeste liefhebbers maar een heel beperkt aantal kilometers per jaar met hun oldtimer. Je mag er gerust 100.000 bij elkaar zetten; die vervuilen minder dan één groot containerschip. Ik moest hier vandaag gewoon zijn. Ik heb mijn Mustang volledig zelf gerestaureerd. Het is mijn kindje. Ik kan me niet inbeelden dat ik er niet meer mee op straat zou mogen.”

Pittemnaar Anthony De Smet tot slot overweegt de aankoop van een oldtimer. De opkomst van de lage emissiezones zou zijn plannen wel eens in de war kunnen sturen. “Daarom heb ik deze Zwitserse Puch G-klasse uit 1992 geleend van een kameraad die er zelf niet kon zijn. Ik moest me laten zien en horen”, vertelt hij. “De autoliefhebberij wordt afgestraft met het klimaat als excuus, terwijl wij allesbehalve de hoofdoorzaak zijn van de problemen.”

De organisatoren zijn niet alleen dolenthousiast over de massale opkomst, maar ook over het verloop van hun actie. “Alles is heel rustig verlopen, zonder klachten”, weet Tanghe. Maar dit weekend was pas het begin. “De voorbije weken hebben we echt gefocust op de organisatie van onze actie. We hebben voorlopig nog geen contact gezocht met de overheid. Maar we hopen dat er nu toch toenadering komt. We hebben een signaal gegeven en hopen nu ook effectief in overleg te gaan met alle betrokken partijen.”