Fietsexamenroute krijgt permanente wegwijzers Sam Vanacker

27 februari 2019

16u20 0 Lichtervelde Vijftien bordjes wijzen voortaan het traject van het fietsexamen in Lichtervelde aan. Zo kunnen ouders of grootouders zelf even oefenen voor de kinderen hun echte fietsexamen moeten afleggen met de school.

Elk jaar leggen de zesdejaars van de lagere scholen in Lichtervelde een fietsexamen af. Daarbij controleert de politie samen met leden van het Huis van het Kind en de leerkrachten de fietsvaardigheid van de kinderen. Vroeger werd het traject aangeduid met tijdelijke blaadjes met pijlen op, maar vanuit Lichtervelde Fietst is daar nu verandering in gekomen. Vijftien nieuwe, permanente bordjes duiden voortaan de vaste route van het fietsexamen aan. Het fietsexamen vindt dit jaar plaats op 19 maart.