Felicitaties en trofee voor pomponteam De Zwaantjes 04 mei 2018

02u33 0

Pomponteam De Zwaantjes is in de bloemen gezet in het gemeentehuis.





Halfweg oktober werden de dames provinciaal kampioen, waarna ze begin november ook een nationale titel binnenrijfden. Dat gaf hen dan weer recht op een ticket voor de internationale Champions Trophy in het Nederlandse Waalwijk. Daar gaf het Nederlandse team verstek, waardoor De Zwaantjes de enige in hun categorie waren. Geen concurrentie dus, maar toch zetten De Zwaantjes er opnieuw een puike prestatie neer.





(SVR)