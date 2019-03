Favoriete ijssmaak niet altijd voorradig?

Probeer digitaal smaakabonnement Sam Vanacker

22 maart 2019

15u36 0 Lichtervelde Naar aanleiding van de start van het ijsjesseizoen op zondag 7 april pakt zuivelhoeve De Bossneppe uit met een digitaal stuntje. Het ijssalon gaat er prat op dat ze ruim zeventig smaken roomijs in het aanbod hebben, maar in de vitrine is slechts plaats voor dertig soorten. Daar heeft Kurt Dely wat op gevonden.

Uitbater Kurt Dely houdt van experimenteren met de smaak van z’n roomijs en dat weerspiegelt zich in het enorme aanbod. Tegelijk pakt hij regelmatig eens uit met een tijdelijke smaak. Zo lag er naar aanleiding van Eigen Kweek ooit weed-ijs in de toonbank en toen Donald Trump verkozen werd maakte hij zwart Trump-ijs.

Kiezen is verliezen

“Alles samen hebben we ruim zeventig smaken. Aangezien er in onze ijsvitrine maar plaats is voor dertig soorten wisselen we regelmatig van smaken. Maar kiezen is ook verliezen”, legt Kurt uit. “Af en toe gebeurt het dat iemand om een bepaalde smaak vraagt en dat we die smaak die dag niet liggen hebben. Daar passen we met onze digitale smaakabonnementen een mouw aan.”

We kunnen de populariteit van onze speciale smaken in kaart brengen. Zo bepalen de abonnementen ook de inhoud van de ijsvitrine waarmee we

op 7 april starten Uitbater Kurt Dely

Op de website van de Bossneppe prijkt sinds kort een nieuw rubriekje waar klanten een ‘smaakabonnement’ kunnen aanmaken. “Klanten kunnen hun favoriete smaak aanduiden. Telkens wanneer die in ons assortiment zit, krijgt de klant automatisch een e-mail.” Volgens Kurt zijn er nu al heel wat smaakabonnementen aangemaakt. “Het is uiteraard ook een heel handige tool om de populariteit van het ijs in kaart te brengen. Zo bepalen de abonnementen ook de inhoud van de ijsvitrine waarmee we op 7 april starten. Ferrerosmaak doet het bijvoorbeeld nu al erg goed. Die gaat dus zeker al het assortiment in.”