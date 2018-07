Fanfare De Zwaan krijgt voor het eerst vrouwelijke dirigent 25 juli 2018

02u25 0

Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia De Zwaan krijgt op 17 augustus een nieuwe dirigent. Mieke De Meyer (42) is afkomstig uit Aarsele en wordt de eerste vrouwelijke dirigent van de fanfare. Ze volgt Christophe Vercruysse op, die na een jaar zijn ontslag aankondigde omwille van een verhuis. Mieke studeerde cornet aan de muziekacademie van Tielt en trok daarna naar het Lemmensinstituut in Leuven. Ze werkt als docente aan de muziekacademies van Tielt en Brugge. Als dirigent is ze verantwoordelijk voor de jeugd bij JET Tielt en dirigeerde ze ook al in Waardamme en Egem. Ze werd onlangs aangesteld door Vlamo om het Think Pink-damesorkest te leiden. Toevallig heeft ook het jeugdensemble van De Zwaan met Dauphine van der Welpen uit Oostende sinds kort een vrouwelijke dirigent. (SVR)