Fair Trade deelt miniatuurpoppetjes uit 29 maart 2018

De Fair Trade-werkgroep gaat de artistieke toer op. In navolging van de Londense fotokunstenaar Slinkachu wil de werkgroep dit keer de Lichterveldenaars creatief aan de slag krijgen met piepkleine poppetjes."Wie tijdens de maand april Fair Trade-producten koopt, krijgt gratis enkele Minimax-poppetjes mee naar huis", legt Kris Vandenbussche van de Wereldwinkel uit. "Bedoeling is dat men met die poppetjes zelf een origineel tafereeltje in elkaar zet, daarvan een foto post op onze Facebookpagina en het kunstwerkje bij ons binnenbrengt. Tijdens het Hemelvaartweekend van 10 tot 13 mei zullen we de mooiste kunstwerkjes verstoppen in de etalages van de lokale handelaars en kan het hele gezin op speurtocht trekken tijdens een gratis fotozoektocht." De creaties dienen binnen te zijn tegen 3 mei. (SVR)