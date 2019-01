Elektrisch deken veroorzaakt brand in appartementsgebouw Bewoonster (70) ongedeerd, geen evacuaties nodig VHS

09 januari 2019

17u35 0 Lichtervelde De brandweer moest woensdag rond 9.15 uur uitrukken naar de Ketelbuiserstraat voor een brand in een appartementsgebouw. Een elektrisch deken had er vuur gevat in de slaapkamer van Rosette Haspeslagh (70). Niemand raakte gewond, de schade bleef beperkt.

De interventie vond plaats op de hoek van de Ketelbuiserstraat en de Surmontstraat. Rosette Haspeslagh was in de keuken van haar flat op de eerste verdieping bezig toen ze plots een brandgeur rook. “Ik wist eerst niet waar het vandaan kwam, maar omdat de geur steeds sterker werd, ging ik toch een kijkje nemen. Zo zag ik dat er in mijn slaapkamer al veel rook hing.” De 70-jarige vrouw wist niet goed wat te doen. “Ik ken het nummer van de brandweer niet en daarom heb ik maar vlug mijn dochter gebeld”, zegt ze.

“Moeder was overstuur en zei dat er veel rook hing in haar flat”, vertelt Kathleen Noppe (48), die ook in Lichtervelde woont. De brandweer had de situatie snel onder controle. Een elektrisch deken had vuur gevat in de slaapkamer. “Het was nog van mijn moeder zaliger”, mijmert de vrouw, die nog maar sinds het najaar van 2018 met haar man in de flat woont op de eerste verdieping. “Ook onze nieuwe matrassen zijn naar de vaantjes.”