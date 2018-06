Duivelse bierbakkenmuur bij Bevernagie 19 juni 2018

02u36 0

Drankenhandel Bevernagie in de Koolskampstraat zit niet om een stuntje verlegen. Dominique en Geert Bevernagie hebben dit keer een rode duivel verwerkt in een nieuwe bierbakkenmuur. "Alles samen zitten er 240 bakken in", legt zaakvoerder Dominique uit. "Eerst tekenden we een plan uit en daarna waren we toch een paar uur zoet met stapelen. Zolang de Belgen spelen, blijft onze bakkenduivel staan. Ook de mensen van Coca-cola hebben trouwens opnieuw hun steentje bijgedragen. Zij stapelden de blikken aan de inkom zodanig dat ook daar een duivel in te zien is."





(SVR)