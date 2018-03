Dronken man in auto 20 maart 2018

In de Vredelaan in Torhout trof de politie zondag een 62-jarige man aan die achter het stuur van zijn wagen zat terwijl zijn motor stond te draaien. E.T. uit Lichtervelde bleek dronken te zijn en werd opgesloten in de doorgangscel om te ontnuchteren. (JHM)