Drankenhandel Bevernagie wint award voor innovatieve aanpak Sam Vanacker

20 maart 2019

19u37 0 Lichtervelde Maandag heeft All Drinks Bevernagie een prestigieuze award in de wacht gesleept op het congres van de Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FEBED) in Brussel. Dankzij hun sterk gedigitaliseerde workflow kwam de Lichterveldse drankenhandel in de categorie innovatie als winnaar uit de bus.

Elke Belgische drankenhandelaar kon zijn kandidatuur inzenden voor de wedstrijd, die in de categorieën Drinkcenter, Horeca en Innovatie opgesplitst was. Per categorie werden zestien kandidaten onder de loep gehouden door een jury. Op vlak van innovatie scoorde Bevernagie het best.

“De voorbije jaren hebben we effectief ook heel sterk ingezet op innovatie”, zegt zaakvoerder Dominique Bevernagie. “Zo hebben we het volledige bestel-en verwerkingsproces van onze horecaklanten gedigitaliseerd. Bestellingen komen hier digitaal binnen en worden na goedkeuring automatisch doorgestuurd naar het magazijn, waar de bestelling op de orderscanners van onze magazijnverantwoordelijken verschijnt. Daarna komt de bestelling op de tablet van onze chauffeur terecht en nadat het leeggoed opgepikt is krijgt de klant een factuur via e-mail. Alles verloopt snel, effectief en ecologisch.”

Volgens Dominique werken nog maar weinig drankenhandelaars op deze manier. “Klanten die dat wensen kunnen hun bestelling nog altijd telefonisch doorgeven en de facturen op papier krijgen, maar we proberen de klanten te stimuleren om zo veel mogelijk digitaal te werken. Deze award is een heel mooie pluim op onze hoed en stimuleert ons om het in de toekomst nog beter te doen.”