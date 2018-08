Dorpsfiguur 'Georges Bulcke' overleden 02 augustus 2018

02u43 0 Lichtervelde Joris Vandenbulcke is niet meer. Eind vorige week verloor 'Georges Bulcke', zoals hij in de volksmond bekend stond, de strijd tegen pancreaskanker. Hij werd 75. De uitvaart vindt vandaag plaats om 11 uur bij uitvaartcentrum Feryn in Lichtervelde. De excentrieke gemeentewerker uit de Klijtgatweg waseen fenomeen in Gits en in Lichtervelde. Bij zijn pensioen in 2003 kwam hij zelfs aan bod in het VRT-programma Afrit 9.

"Georges was een dorpsfiguur en een volksvriend", vertelt schoonbroer Edgard Ameel.





"Duizenden graven moet hij hebben gedolven. Wie kende hem niet? Iedereen kent wel enkele verhalen over hem. Met zijn velo, sigaret in de mond, pratend tegen zichzelf. Hij was er altijd bij als er wat te doen was. Gits Kermis, Margriete, de Veldkerremesse, dat waren hoogdagen. Toegegeven, hij reed niet altijd even recht met de fiets, maar hij was een keiharde werker. En van werken kreeg je dorst."





"Georges had de pech minder begaafd te zijn. Lezen en schrijven gingen moeilijk. Tegelijk was hij ook een eenzaat. Toch was hij graag gezien. Zijn pensioen was tegen zijn zin, maar hij schopte het uiteindelijk wel tot op de televisie ermee. Ik kan u verzekeren dat heel veel mensen die reportage nog steeds op videocasette hebben staan. We waren destijds bang dat men hem belachelijk ging maken, maar dat gebeurde niet. Het werd een mooie reportage van een man die zot was van mensen. Tijdens zijn laatste dagen in het ziekenhuis wees hij af en toe met zijn duim naar boven en trachtte hij het woord "vadre" uit te spreken." (SVR)