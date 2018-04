Dieven ervandoor met aanhangwagen 27 april 2018

Dieven gingen er in de nacht van dinsdag op woensdag vandoor met de aanhangwagen van het asfalteringswerkingsbedrijf Tack in de Kastelstraat in Lichtervelde. "De aanhangwagen stond voor onze deur geparkeerd, woensdagmorgen merkten we dat die verdwenen was", vertelt de zaakvoerder. "In de aanhangwagen zat ook een pak materiaal zoals een zaagmachine, een laser, een schijfmachine en nog wat klein materiaal. In totaal hebben de dieven zeker voor zo'n vier tot vijfduizend euro aan materiaal mee." Voor de zaakvoerder zat er niets anders op dan woensdag nieuw materiaal aan te kopen. "Een buurvrouw had dinsdag een verdachte kerel in een auto opgemerkt met een kap over zijn hoofd", vertelt de zaakvoerder. "Vermoedelijk kwam hij dus op verkenning en is hij 's nachts teruggekeerd om de aanhangwagen mee te nemen." (AHK)