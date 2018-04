Diamanten huwelijk voor Daniel en Maria 12 april 2018

Daniel en Maria Deruyter-Defreyne stapten op 10 april 1958 in het huwelijksbootje en werden voor hun diamanten huwelijksjubileum uitgenodigd door het gemeentebestuur in LDC De Ploeg.





Het koppel leerde elkaar kennen op een bal in Torhout. Daniel was lange tijd postbode in Gits, terwijl Maria als naaister werkte in Wijnendale. De twee wonen al meer dan vijftig jaar in de Hazelstraat. Daniel en Maria kregen twee zonen en er zijn inmiddels ook al twee kleinkinderen.











(SVR)