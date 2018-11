De Piraat breekt record grootste rum-cola net niet 13 november 2018

De drank vloeide afgelopen weekend net niet rijkelijk genoeg in café De Piraat. Zaakvoerder Sander Haeghebaert wou voor de vijfde verjaardag van zijn café een officieuze gooi doen naar het wereldrecord grootste rum-cola. Daarvoor moest hij duizend liter van de cocktail verkopen of vierduizend glazen van vijfentwintig centiliter. "We klokten af op negenhonderd liter", reageert Sander. "Dat is onwaarschijnlijk veel en het is zot dat we er zo dichtbij zijn geraakt. Er dronken zelfs mensen rum-cola die het niet lusten. Hadden we de poging in de zomer gewaagd, was het vermoedelijk wel gelukt. Die duizend liter was trouwens de grootste cocktail, vermoedelijk hebben we wel het record van meeste rum-cola in één weekend in een café gebroken." (CDR)