De Lustige Kaarters vieren kampioenen Sam Vanacker

04 april 2019

10u44 0

Kaartersclub De Lustige Kaarters heeft in lokaal De Burgersgilde de kampioenen van het voorbije seizoen in de bloemetjes gezet. Algemeen kampioen voor dit seizoen is Julien Schaerlaecken (21 gewonnen partijen en 2.584 punten). Mariette Demeulenaere werd kampioen bij de dames (16 gewonnen partijen en 2.494 punten). De rode lantaarn ging naar Christiane Vermeersch, die vorig jaar nog kampioen werd. “Zo zie je maar dat kaarten onvoorspelbaar is en dat je soms ook een dosis geluk nodig hebt”, knipoogt voorzitter Noël Vlaemynck. Na de kampioenenhuldiging genoten de leden van een feestmaaltijd in de Burgersgilde.