De Bietemolen: geslaagd huwelijk tussen klassiek en modern SVR

17 januari 2019

09u11 0 Lichtervelde Restaurant De Bietemolen is een gevestigde waarde. De zaak werd sinds de opening in 1978 gerund door chef Patrick Vanneste, maar hij gaf begin 2018 de fakkel door. Thor Bossu (22) deed samen met chef Brecht Samyn (20) een frisse wind waaien door de zaak. En die dynamiek is ook te merken op het bord.

Gastheer Thor Bossu stelt voor om het aperitief in de lounge te nemen en daar gaan we graag op in. We starten met het aperitief van het huis, een eenvoudige maar verfrissende mix van vermouth en tonic. Terwijl we genieten van het aperitief in de gezellige setting krijgen we een selectie van amuses. Meteen wordt de modernere stijl van De Bietemolen duidelijk. Zo proeven we een minitaco met gerookte zalm en een toastje met gedroogd eekhoorntjesbrood. Fijne hapjes die ons meteen nieuwsgierig maken naar de rest van de avond.

We gaan voor het viergangenmenu en nemen plaats aan tafel. We opteren voor een roséwijn bij het eten. Sommelier Thor stelt een Spaanse rosé voor met bijzonder veel 'body' en we hebben geen moment spijt van onze keuze. Het eerste voorgerecht is een tartaar van tonijn met ramenas en een krokantje van rode biet. De combinatie oogt mooi, maar is gewaagd omdat de subtiele smaak van de tonijn het toch ietwat moet afleggen tegen de rode biet. Het tweede voorgerecht scoort beter. Kabeljauw met schorseneren en prei in een botersausje. Opnieuw is het bord mooi afgewerkt. De toefjes wortel-espuma (een schuimpje) zijn een geslaagde trompe-l'oeil. De smaak van de schorseneren is fantastisch.

Tijd voor het hoofdgerecht dan. Hier wordt teruggegrepen naar een klassieker. Een perfect gegaard varkenshaasje met spruitjes, rode kool en een mosterdsaus. De gastheer biedt ons aan tafel nog een extra schepje saus aan. Met reden, want het mosterdsausje is om duimen en vingers bij af te likken. De smaak is pittig, maar niet overheersend. Het past perfect bij het zachte varkenshaasje en bij de spruitjes. Dit gerecht is het hoogtepunt van de avond. Het dessert ten slotte. Een stukje banaan en mango, maar ook een bolletje specerijenijs. Dat laatste is een aangename verrassing op de tong.

We kunnen onze culinaire ervaring bij de vernieuwde Bietemolen samenvatten als een geslaagd huwelijk van klassiek en modern. Het jonge, dynamische team durft te experimenteren, maar doet dat met respect voor de klassieke keuken. Een aanrader. (SVR)