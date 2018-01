Davidsfonds zet 90-jarigen in de bloemetjes 30 januari 2018

Het Lichterveldse Davidsfonds ging dit jaar het negentigste werkjaar in. Ter gelegenheid van dat jubileum werden de leden die ouder zijn dan negentig jaar tijdens Toast Literair in OC De Schouw in de bloemetjes gezet.





Julienne Samyn, Gaston Missinne en Christiane Vanderhaeghe kregen een mooie attentie overhandigd van voorzitter Geert Missinne. Drie andere leden van meer van 90 jaar konden niet aanwezig zijn op de receptie, maar Cecile Braeckevelt, Roger Gardin en Daniël Vanderhaeghe krijgen hun geschenken aan huis geleverd.











(SVR)