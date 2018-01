Davidsfonds toost op 90ste werkjaar 02u39 0

Op donderdag 18 januari start het Lichterveldse Davidsfonds haar negentigste werkjaar met een Toast Literair in OC De Schouw. Er wordt een hapje en een drankje voorzien terwijl de winnaars van de junior journalist wedstrijd gehuldigd worden. Nadien is er een optreden van 'Les Odettes' uit Gent. Ter gelegenheid van de negentigste verjaardag kunnen de bezoekers op een extraatje rekenen. De avond start om 19 uur. Inschrijven voor Toast Literair kan bij Geert Missinne op 0478 28 84 88 of via mail op geert.missinne@gmail.com. Leden betalen 10 euro, niet-leden 12 euro. (SVR)