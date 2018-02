Damwegel kreunt onder werken BUURTBEWONERS KLAGEN OVER VEILIGHEID OP WERF SAM VANACKER

15 februari 2018

02u29 0 Lichtervelde De bewoners van de Damwegel in Lichtervelde hebben het hard te verduren door de aanhoudende werken in de straat. Buurtbewoner Luc maakte al een kwalijke val, terwijl het ook voor nierpatiënte Magda lang niet evident is om drie keer per week in het ziekenhuis te geraken. Volgens schepen van Openbare Werken Jos Goethals (CD&V) wordt het even door de zure appel bijten.

De Damwegel ligt al sinds half november vorig jaar open voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel tussen de bestaande collectoren in de Groenstraat en de Processieweg. De werken lopen gefaseerd en zullen ruim een jaar in beslag nemen. "Ik begrijp best dat de mensen hun werk moeten doen, maar het wordt toch ambetant", zucht Magda Vanhooren (65) "We zijn al meer dan drie maanden afgesloten van de buitenwereld."





Drie keer per week wordt Magda voor nierdialyse verwacht in het ziekenhuis. Telkens wordt ze opgehaald door een ambulancedienst rond half zeven 's morgens. "Die ambulance geraakt niet tot hier, dus moet ik in het donker voorzichtig mijn weg zoeken met een zaklampje", legt ze uit. "Je zou het hier moeten zien als het geregend heeft."





Lelijke val in put

Ook overbuur Luc Goddyn (73) doet zijn beklag: "Een paar weken geleden ben ik voor mijn deur in een put gevallen. Er lag een soort bekistingsplaat over de put, maar ik ben uitgegleden en ben zwaar gevallen. Mijn vrouw heeft me er met een ladder moeten komen uithalen. Ik heb er vier gekneusde ribben en een gebroken rib aan over gehouden. Er moet meer rekening gehouden worden met de veiligheid van de bewoners."





"De veiligheid op de werf was inderdaad een probleem", geeft schepen van Openbare Werken Jos Goethals (CD&V) toe. "Kort voor de val van meneer bleek uit een rapport van de veiligheidscoördinator zelfs dat de putten beter afgeschermd moesten worden. Er werd trouwens een pv opgesteld voor dat incident. Daar heeft de aannemer uit geleerd."





Waterziek gebied

"Feit is wel dat dit echt geen eenvoudige werken zijn. De Damwegel ligt in een waterziek gebied, waardoor we een enorme buffercapaciteit moeten voorzien."





"Vroeger liep de Huwynsbeek namelijk op de plaats waar de Damwegel nu ligt, maar die beek werd destijds ingekapseld bij de bouw van een nieuwe verkaveling", gaat de schepen verder. "Later bleek dat de buizen die toen voorzien werden niet groot genoeg waren, waardoor de wateroverlast er navenant was. Daarom gaan er nu buizen de grond in met een veel grotere diameter, terwijl de beek zelf tijdelijk omgeleid moet worden. Geen sinecure dus. Maar uiteindelijk zullen de bewoners er alleen maar wel bij varen. Bovendien is de eerste fase van de werken nu bijna achter de rug, waardoor de bewoners van het eerste deel van de straat binnen de eerstvolgende weken opnieuw hun oprit zullen kunnen gebruiken."